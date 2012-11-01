На валютних торгах у четвер можливе послаблення пари EUR/USD - експерт

На валютних торгах у четвер, 1 листопада, можливе послаблення пари EUR/USD з первинною метою 1,2930 і далі 1,29, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків, пара GDP/USD веде себе досить впевнено, і поки економічні дані не змогли її обмежити. Різке падіння споживчої довіри може призвести до скорочення роздрібних продажів і збільшення безробітних у наступному місяці. Сьогодні опублікують дані ринку житла та обробної промисловості. Останні можуть викликати великий інтерес на ринку, до того ж шансів на подальше зниження ділової активності достатньо. Якщо такі побоювання підтвердяться і падіння індексу виявиться значнішим за прогнози, можливий відкат пари близько 1,6080 з подальшою метою на 1,6050.

Після того, як ринки США знову запрацювали за звичним режимом, їх учасники очікують даних з американського ринку праці, що ознаменують звітами ADP за рівнями зайнятості в приватному секторі, про число заявок на отримання допомоги по б/р, споживчу довіру і ISM в обробній промисловості. Зростання показників може підтримати USD, і проштовхнути-таки USD/JPY вище рівня 80,00 з найближчою метою 80,30 після прориву.

Рішення щодо Греції досі не ухвалили, хоча здавалося таким близьким і таким можливим. Тепер з'явилися навіть розмови про те, що навряд чи щось зміниться до 12 листопада, на яке заплановано зустріч міністрів фінансів єврозони. Ця ситуація послаблює європейську валюту.