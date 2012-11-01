Середньозважений курс на міжбанку в середу становив 8,0954 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 31 жовтня, зміцнився до 8,0954 грн/дол. в порівнянні з 8,1446 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 2,081 млрд дол (в еквіваленті), що на 700,1 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,763 млн дол.

Як повідомлялося, в середу, 31 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1720/8,1820, до 12:00 ціни зросли 8,1850/8,1910. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1825/8,1875 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/15, до 12:00 ціни піднялися 0,2616/20. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2613/17. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,2849 (-0,0951).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2950/1,3020. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6055/10,6205, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6395/10,6510. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,6345/10,6450.