Держборг Білорусі виріс до 1,217 трлн білоруських рублів

Мінськ. Державний борг Республіки Білорусь на 1 жовтня 2012 року становив 1,217 трлн білоруських рублів, збільшившись з початку року на 5,3 трлн рублів, або на 4,6%.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві фінансів Білорусі, основною причиною збільшення держборгу стало зростання зовнішнього боргу, який у вересні збільшився на 115,7 млн дол., а з початку 2012 року - на 405,7 млн дол. і станом на 1 жовтня становив 12,2 млрд дол. при встановленому ліміті 14,3 млрд дол.

«Збільшення зовнішнього держборгу обумовлене в основному залученням міжнародних кредитів», - відзначили в Мінфіні Білорусі.

«Внутрішній держборг з початку цього року зріс на 114,6 млрд рублів і на 1 жовтня становив 18 трлн рублів при встановленому ліміті 34 трлн рублів», - повідомили в Мінфіні Білорусі.

Як пояснили в Мінфіні Білорусі, збільшення внутрішнього держборгу обумовлене ослабленням курсу білоруського рубля.

Як повідомляв раніше УНІАН, в Білорусі золотовалютні резерви у визначенні МВФ скоротилися у вересні на 15,2 млн дол і становили 8 млрд 126 млн дол.

При цьому в національному визначенні рівень золотовалютних резервів Білорусі у вересні, навпаки, збільшився на 70,5 млн дол і на 1 жовтня 2012 року становив 8 млрд 829 млн дол США в еквіваленті.

У цілому з початку 2012 року золотовалютні резерви Білорусі виросли на 210,1 млн дол., або на 2,6%.