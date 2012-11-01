«ІНГ Банк Україна» у січні-вересні збільшив прибуток на 62%

«ІНГ Банк Україна» у січні-вересні 2012 року збільшив прибуток на 62% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 327,8 млн грн.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк отримав 40,56 млн грн прибутку проти 36,02 млн грн роком раніше.

Активи банку в січні-вересні ц.р. збільшилися на 12,5% та на 1 жовтня 2012 року становили 12,12 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 16%, до 8,73 млрд грн, зобов'язання - на 13%, до 10,253 млрд грн.

Статутний капітал банку не змінився та залишався на рівні 731,298 млн грн, власний капітал збільшився на 9,6% - до 1,868 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ІНГ Банк Україна» почав проводити банківські операції у квітні 1998 року.

100% акцій українського банку володіє нідерландський ING Bank.

«ІНГ Банк Україна» в 2011 році скоротив прибуток на 35,5% в порівнянні з 2010 роком - до 172,603 млн грн.