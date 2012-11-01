«VAB Банк» у січні-вересні збільшив збиток на 26%

«VAB Банк» у січні-вересні 2012 року збільшив чистий збиток на 26%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 378,86 млн грн.

Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 5,133 млн грн, проти 143,59 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку у січні-вересні 2012 року зросли на 40% та на 1 жовтня становили 12,76 млрд грн, зобов'язання - на 43%, до 11,71 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 46%, до 7,2 млрд грн, власний капітал - на 13%, до 1,05 млрд грн.

Статутний капітал банку у січні-вересні 2012 року виріс на 48% та становить 1,85 млрд грн.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

«VAB Банк» в 2011 році скоротив чистий збиток проти показника 2010 року на 20% - до 497,36 млн грн.

За даними «VAB Банку» на 1 жовтня 2012 року єдиним його акціонером з часткою понад 10% був Сергій Максимов, якому належало безпосередньо 4,2371%, опосередковано - 6,1998%.