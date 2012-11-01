Міжбанк четверга: закриття торгів - 8,1870/8,1965 грн/дол.

У четвер, 1 листопада, на українському межбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1850/8,2000, до 12:00 звузився спред 8,1890/8,1930. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1870/8,1965 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/14, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2610/14. На час закриття торгів ціни знизилися 0,2609/13. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3675 (+0.0826).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2925/1,2970. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5935/10,6150, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5905/10,5995. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли 10,6090/10,6255.