Fitch: Відсутність підтримки МВФ призведе до неконтрольованої девальвації гривні

У разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до зниження рейтингів, йдеться у повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

Fitch зазначає, що після проведених на цьому тижні парламентських виборів в Україні у нового уряду країни буде обмежений запас часу для проведення ключових реформ з урахуванням загрози виникнення розриву в зовнішньому фінансуванні і президентських виборів у 2015 р.

У повідомленні зазначається, що, незважаючи на можливості доступу на ринок облігацій цього року, позиція країни у сфері зовнішнього фінансування викликає стурбованість. «Розрив рахунку поточних операцій за 12 місяців збільшився до 8% ВВП, що свідчить про слабкий зовнішній попит і потребу в зовнішньому коригуванні. Посилився тиск на валютний курс на тлі зростання внутрішнього попиту на іноземну валюту. При цьому валютні резерви скоротилися на 3,1 млрд дол. з кінця 2011 р. до 27 млрд дол., тобто відповідають трьом місяцям від рахунку поточних операцій», - йдеться у повідомленні.

У Fitch вважають, що потреби України в зовнішньому фінансуванні збільшуватимуться в 2013 р. у міру різкого зростання виплат МВФ до 6 млрд дол. (виплати з боку і уряду, і Національного банку). Fitch вважає, що такий рівень, мабуть, перевищує можливості уряду щодо зовнішніх запозичень, і буде потрібне часткове рефінансування від МВФ.

На думку рейтингового агентства, відновлення угоди з МВФ знизило б ризик рефінансування, підвищило б довіру інвесторів і підтримало збереження доступу на ринок. Крім того, це підштовхнуло б уряд до відновлення консолідації бюджету і вирішення структурних економічних і фінансових слабких моментів.

Також зазначається, що розповсюджені очікування девальвації відображені в прогнозі Fitch щодо курсу гривні до долара США на рівні 8,8 грн/дол. до кінця 2012 р., але, як вважають у рейтинговому агентстві, існує ризик і значнішого зниження курсу, особливо у разі подальшого ослаблення резервів. «Якщо відбудеться ослаблення гривні, це підвищить навантаження з боку зовнішнього боргу і приведе до вищої інфляції. При проведенні заходів щодо захисту гривні ймовірне подальше скорочення валютних резервів. Обмеження ліквідності в банківській системі приводить до високих відсоткових ставок, що позначається на зростанні економіки» - говорять у Fitch.

У агентстві нагадали, що Україна має рейтинг «B» зі «стабільним» прогнозом. При цьому в короткостроковій перспективі рейтинговий прогноз великою мірою залишається залежним від здатності країни одержувати зовнішнє фінансування для стабілізації резервів, стримувати тиск на платіжний баланс і проводити жорсткішу податково-бюджетну політику. «Fitch виходить з того, що уряд країни зможе знову дістати доступ до фінансування від МВФ у 2013 р. Без такого фінансування існує ризик подальшого скорочення резервів і неорганізованого знецінення гривні, що може привести до зниження рейтингів», - підкреслюють у Fitch.

Як повідомляв УНІАН, технічна місія МВФ з 26 жовтня по 2 листопада перебуває з візитом в Україні з метою обговорити урядові програми реформування фінансового сектору.

У ході візиту планується розглянути, зокрема, заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування та пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Раніше українська влада заявила, що вважає за доцільне продовжувати чинну програму співпраці з МВФ, яку було розпочато в 2010 році, а не розробляти нову.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.