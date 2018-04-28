Курсова паніка може "прикрити" обмінники

Нинішня передвиборна «курсова» ситуація виглядає і як традиційно, і як дивно водночас. У ній чимало сумнівних збігів - «доларова» паніка, що підірвала позиції регулятора (читати - влади), з одного боку, зіграла на руку «сірому» ринку, але в підсумку, чомусь вилилася в претензії до... обмінників. Тож хто автор сценарію?..

Чим більша паніка, тим вищий курс - основне правило для підзаробити

За два тижні до виборів на українців накотилася хвиля прогнозів різного роду політиків і експертів, які пророкували девальвацію гривні і курс 9,10, а то й 12 грн за долар буквально відразу після «волевиявлення». Таким чином створилися умови для формування валютної паніки серед населення. «Сірий» ринок, який в Україні чималих розмірів - на території нашої країни обертається близько 80 млрд готівкової валюти, а подібна сума є хорошою основою для «тіньовиків», - дуже швидко зорієнтувався і запропонував на продаж «зелені» за 8,3 грн. При цьому в «сірому» середовищі ажіотаж підживлювався чутками, що курс ось-ось досягне 8,5 грн/дол. і вище. Чим більша паніка, тим вищий курс - основне правило заробляння грошей на «сірому» ринку.

Після виборів песимістичні прогнози «померли». Це частково вплинуло на попит і курс на «сірому» ринку - вони знизилися. Продаж долара котирується за курсом 8,23-8,25 грн, а купівля - 8,2-8,22 грн. Планка вища, ніж у банках - 8,18-8,2 грн і 8,15-8,17 грн, відповідно. Різниця в «курсовій подачі» якраз і викликає чимало суперечок і домислів щодо майбутнього національної валюти.

Перспектива у двох варіаціях

У сформованій ситуації можливі два варіанти розвитку подій.

Курс долара на «сірому» ринку і офіційному банківському почне зближуватися. Новим «Рубіконом» стане позначка 8,2 грн/дол. і на готівковому ринку, і в кінцевому підсумку на безготівковому. Дана планка буде утримуватися протягом усього листопада, а в грудні можливе зниження на дві-три копійки. Як правило, наприкінці року попит на валюту падає у бізнесу, а населення її продає, щоб купити подарунки до Нового року.

Але все може скластися й інакше, причому натяки на це вже є. НБУ спробує нівелювати вплив «сірого» ринку. Як результат, курс можуть «стабілізувати» на позначці, яка мала місце до початку активних політичних баталій. До речі, раніше регулятор фактично заборонив банкам купувати валюту на міжбанку для її перепродажу в обмінниках. Основна мета - не допустити «вимивання» золотовалютних резервів. На сьогодні банки зобов'язані продавати в своїх обмінниках валюту, яку вони скуповували на свій баланс за попередні місяці. Як результат - фінустанови або не хочуть продавати валюту (або її просто немає на балансі), або продають, але з великими обмеженнями. Позначається ефект очікування. Таким чином пояснюється «зелений» дефіцит.

До того ж, стан речей виявив ще один факт - чимало обмінників, які працюють з банками за агентськими угодами (де-факто), дуже тісно співпрацюють із «сірим» ринком. НБУ порушив питання про їх «ліквідацію». Нацбанк давно говорив про те, що сконцентрувати операції купівлі-продажу валюти потрібно тільки в обмінниках банків. Ідея, насамперед, заснована на необхідності контролювати валютообмінні потоки в Україні. Таким чином, все йде до закриття усіх небанківських валютообмінних пунктів.

Залишається сподіватися, що в 2013 році, який «вільний» від виборів, не буде такого ажіотажу навколо курсу - політики перестануть лякати населення. Є так само надія, що відновиться співпраця з МВФ. Частково повернеться валюта з офшорів, яка пішла туди "під вибори". А масова емісія долара після завершення виборів Президента США призведе до зростання світових цін на метал і продовольство. А прогнозований «коридор» 8,1-8,4 грн частково заспокоїть азарт валютних спекулянтів.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)