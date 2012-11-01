Експерти прогнозують ослаблення курсу гривні до долара наступного тижня

Наступного тижня курс гривні до долара США може знизитися до 8,22/8,23 грн/дол., йдеться в щотижневому огляді грошового ринку і ринку облігацій, підготовленому аналітиками Concorde Capital.

Аналітики відзначають, що весь минулий і поточний тиждень кредитний ринок функціонував в умовах гострого дефіциту гривні. Ставки з овернайту і тижневого ресурсу були не менш 50-70% навіть для банків першої двадцятки, в тому числі з іноземним капіталом.

На їхню думку, дана ситуація є наслідком політики стерилізації гривневої маси, яку проводив НБУ з метою утримання курсу грн/дол. напередодні парламентських виборів. «Поки в діях НБУ і уряду зберігаються політичні мотиви, щоб завуалювати зв'язок між проведенням виборів і девальвацією. Але очевидно, що продовження цієї ситуації загрожує колапсом банківської системи та економіки в цілому. До того ж на прицілі вже вибори-2015, тому всі непопулярні, але вимушені заходи, напевно, будуть прийматися швидше, а девальвація - з цієї серії», - сказано в огляді.

Аналітики очікують, що довгоочікуване рефінансування банкам НБУ почне видавати вже наступного тижня, «а як наслідок цього - початок девальвації». Крім того, НБУ почне враховувати інтереси експортерів та стан своїх золотовалютних резервів і буде не такий активний в інтервенціях (як безпосередньо, так і через «Ощадбанк»). «Виходячи з цього ми очікуємо, що вже наступного тижня гривня може здати 3-4 копійки до 8,22-8,23 грн/дол.» - повідомляється в огляді.

Також наголошується, що у зв'язку з проблемами з ліквідністю дохідності ОВДП за тиждень виросли більше, ніж прогнозувалося (100-150 б.п., за фактом 300-400 б.п.) до 24% (рік і більше) - 27% ( піврічні). «Ми вважаємо, ці рівні вже цікаві для купівлі. З продажами далі будуть виходити тільки ті банки, які не зможуть отримати рефінансування від НБУ, і, на нашу думку, це не викличе істотного зростання дохідностей», - кажуть в Concorde Capital.

Дохідності валютних ОВДП минулого тижня призупинили своє зростання, офери по паперах з погашенням в 2013 році становлять 7,75-7,80%. «Ми очікуємо стабільності по цих паперах і, можливо, навіть невелике збільшення попиту», - відзначають аналітики.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1850/8,2000, до 12:00 звузився спред - 8,1890/8,1930. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1870/8,1965 грн/дол.