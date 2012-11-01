«Нафтогаз» викупив у банку «Фінансова Ініціатива» ОВДП на 1,006 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива» на суму 1,006 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, відповідні договори були підписані 26 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня був підписаний договір на викуп «Нафтогазом» у «Дельта Банку» ОВДП на суму 5,245 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» засновано в 2005 році.

Банк «Фінансова ініціатива» у 2011 році скоротив прибуток на 17% - до 1,22 млн грн.

На 1 жовтня 2012 99,9459% акцій банку належали ТОВ «Інвест-Сервіс».