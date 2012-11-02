Торги доларом на міжбанку в п'ятницю відкрилися зростанням котирувань

У п'ятницю, 2 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1890/8,1930 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2608/0,2612, котирування з євро-гривні пішли вниз - 10,5580/10,5650. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися - 1,2897/1,2899 (четвер - 1,2944/1,2946).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH - 7,9930/8,0500.