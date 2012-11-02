Середня зарплата в Україні зросла до 2975 грн

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, організацій та установ у січні-вересні 2012 року становила 2975 грн, що на 15,7% більше в порівнянні з аналогічним показником 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з повідомленням, у промисловості зростання зарплат становило 12,9%, у будівництві - 12,5%, транспорті і зв'язку - 11,5%, у сфері освіти, культури і спорту, охорони здоров'я та соціальної допомоги - 22,6-24, 5%. У червні 2012 року зарплату в розмірі 3,5 тис. грн отримували понад 28% працівників. Кількість працівників, які отримують зарплату на рівні мінімальної, становить 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Держстату, найвищі зарплати у 2012 році зафіксовано в галузі авіатранспорту - у середньому 10 442 грн. Високоприбутковою також вважається фінансова діяльність (середня зарплата 5659 грн), галузь досліджень і розробок (3939 грн) і транспортна галузь (3939 грн). Найнижчі зарплати зафіксовані в рибному промислі - у середньому 1675 грн.

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