Податкова запустила новий онлайн-сервіс на допомогу платникам податків

Державна податкова служба України (ДПСУ) впровадила нову онлайн-послугу «податковий асистент», суть якої полягає у повідомленні платників податків щодо можливих податкових ризиків у їх діяльності. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, оцінку податкових ризиків будуть проводити співробітники податкової служби під час моніторингу діяльності суб'єктів господарювання. Висновки та пропозиції щодо добровільного усунення ризиків податківці будуть відправляти платникам податків у письмовій формі. Листування, як повідомляють у прес-службі ДПСУ, буде індивідуальним і повністю конфіденційним.

«Завдяки новому онлайн-сервісу платник податків фактично отримає послугу податкового аудиту - безкоштовно і з якісною інформацією із першоджерела. Це сприятиме налагодженню партнерських відносин і популярності електронних сервісів у сфері звітності», - йдеться в прес-релізі податкової. Також там зазначається, що послугою «податковий асистент» зможуть скористатися ті платники податків, які відправляють звітність в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Державна податкова служба України оприлюднила електронний рекорд: за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягло 98%. У перспективі відбудеться повне охоплення електронною звітністю платників податку на прибуток, земельного податку, ПДФО та всіх інших видів податків. На думку експертів, активне впровадження електронного декларування у вітчизняній податковій системі стало одним з ключових чинників поліпшення позицій України в рейтингу Doing Business-2013, який підготував Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.