МВФ має намір працювати з новим українським урядом

Міжнародний валютний фонд (МВФ) із нетерпінням чекає на взаємодію з новим урядом України. Про це заявив директор департаменту зовнішніх відносин МВФ Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні.

«Українська влада висловила зацікавлення до відновлення відносин із Фондом, проте на яких умовах – поки що не обговорювалося. Об'єктивно, в Україні тільки-но пройшли вибори, і ми з нетерпінням чекаємо на взаємодію з новим урядом», - заявив Д.Райс.

Як повідомляв УНІАН, з 26 жовтня до 2 листопада в Україні працювала технічна місія МВФ. Мета візиту - оцінити заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрямки реформ на 2013 рік.

Раніше українська влада заявила, що вважає доцільним продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було розпочато в 2010 році. Нагадаємо, після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року виділили другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Водночас, на думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, у разі, якщо Україна в 2013 році не одержить кредитів від Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні.

Нагадаємо також, що за чинним українським законодавством оновлення складу Верховної Ради не передбачає автоматичної відставки членів Кабінету міністрів і призначення нового складу уряду.