Середньозважений курс на міжбанку в четвер становив 8,1051 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 1 листопада, знизився до 8,1051 грн/дол. у порівнянні з 8,0954 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,957 млрд дол. (в еквіваленті), що на 124 млн дол. менше, ніж у попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,775 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1850/8,2000, до 12:00 звузився спред 8,1890/8,1930. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1870/8,1965 грн/дол.

Ринок рубля відкрився котируваннями 0,2609/0,2614, до 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2610/0,2614. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2609/0,2613. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31,3675 (+0.0826).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2925/1,2970. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5935/10,6150, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5905/10,5995. До закриття торгів цінові показники за EUR/UAH зросли до 10,6090/10,6255.