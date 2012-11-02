Янукович припинив повноваження Хорошковського в "Ощадбанку" і "Укрексімбанку"

Президент України Віктор Янукович припинив повноваження першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського у якості члена наглядових рад ВАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") і ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк").

Відповідний указ від 1 листопада розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим указом, також від 1 листопада, внесено зміни до Указу Президента від 14 квітня 2010 року № 539 "Про членів наглядових рад відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України". Ними передбачено слова "відкритого акціонерного товариства" замінити словами "публічного акціонерного товариства".

Крім того, цим указом призначена членом наглядових рад ПАТ "Державний ощадний банк України" та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" голова Державної податкової служби в Києві Ірина Носачова.