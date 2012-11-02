Експерт прогнозує збільшення обсягу коштів на єдиному казначейському рахунку

До кінця поточного місяця слід очікувати збільшення обсягу коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) уряду, повідомив агентству УНІАН аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович, коментуючи зниження залишків коштів на єдиному казначейському рахунку до 1,762 млрд грн на початок листопада.

За його словами, зниження залишків на казначейському рахунку відображає той факт, що Мінфін витратив за місяць більше коштів, ніж отримав.

«Причиною цьому може бути і той факт, що Мінфін виплатив за внутрішніми боргами більше коштів, ніж залучив на ринку, і те, що рівень надходження доходів до бюджету в жовтні скоротився в порівнянні з попередніми місяцями», - сказав Т.Котович.

При цьому він зазначив, що, оцінюючи динаміку коштів на ЄКР, не слід забувати і те, що в серпні було надходження квартальних податкових платежів, яких не було у вересні та жовтні, а очікуються до 20 листопада. «Тому на 1 грудня ми можемо побачити зростання залишків на казначейському рахунку», - вважає експерт.

Крім того, Т.Котовіч звертає увагу на те, що частина коштів, які є в розпорядженні Мінфіну в іноземній валюті, не включаються до ЄКР, «тому залишок на ЄКР не завжди відображає реальне фінансове становище бюджету».

Нагадаємо, що обсяг залишків коштів на єдиному казначейському рахунку на кінець листопада знизився до 1,762 млрд грн проти 2,311 млрд грн - на початок жовтня і 6,608 млрд грн - на початок вересня.