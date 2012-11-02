Долар на міжбанку досяг нового максимуму

У п'ятницю, 2 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1890/8,1930, на 12:00 ціни зросли - 8,1950/8,1995. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1970/8,2050 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/12, на 12:00 ціни піднялися 0,2615/19. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2616/20. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3300 (-0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2850/1,2950. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5580/10,5650, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5505/10,5605. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,5475/10,5620.