Мінфін оголосив про проведення 6 листопада аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 6 листопада черговий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонує до продажу 5 - і 7-річні гривневі ОВДП.

Мінфін поки що не оприлюднив графік проведення ОВДП-аукціонів на листопад.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому аукціоні з продажу ОВДП Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1,106 млрд грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. Станом на 2 листопада, обсяг ОВДП, які знаходилися в обороті, за сумою основного боргу становить 186,96 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 95,401 млрд грн, банків - 75,31 млрд грн, нерезидентів - 6,036 млрд грн.