Місія МВФ завершила роботу в Україні

Технічна місія Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 2 листопада, завершила роботу в Україні, повідомили агентству УНІАН у представництві МВФ у Києві.

Детальнішої інформації про підсумки візиту в представництві не надали.

Нагадаємо, що технічна місія МВФ прибула до України 26 жовтня для обговорення урядових програм реформування фінансового сектора.

Під час візиту планувалося розглянути, зокрема, заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, покращення умов для банківського кредитування і пріоритетних напрямів реформ на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у своєму повідомленні від 1 листопада міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначало, що у разі, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку МВФ, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до зниження рейтингів.

2 листопада директор департаменту зовнішніх відносин МВФ Джері Райс під час брифінгу у Вашингтоні повідомив, що МВФ з нетерпінням чекає взаємодії з новим урядом України.

«Українська влада висловила інтерес до відновлення відносин з Фондом, але на яких умовах – поки що не обговорювалося. Об'єктивно, в Україні тільки що відбулися вибори, і ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з новим урядом», - заявив Д.Райс.

Раніше українська влада заявляла, що вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було почато в 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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