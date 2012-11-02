НБУ зареєстрував банк «Фінансовий партнер»

Національний банк України (НБУ) 19 жовтня зареєстрував банк «Фінансовий партнер» (м. Київ), повідомляється на сайті Нацбанку.

При цьому, згідно з повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 30 жовтня банк «Фінансовий партнер» отримав статус учасника Фонду.

Довідка УНІАН. Станом на 1 жовтня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.