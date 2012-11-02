Мінфін у листопаді планує провести три аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в листопаді планує провести три аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у графіку розміщення ОВДП на листопад, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно із графіком, аукціони планується провести 6, 11 та 20 листопада. На аукціонах 6 і 11 листопада інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обороту 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 20 листопада Мінфін планує продавати 2-річні ОВДП, номіновані в інвалюті.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому (у жовтні планувалося проведення тільки двох аукціонів - 16 і 23 жовтня) аукціоні з продажу ОВДП Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1,106 млрд грн.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р., а також трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. Станом на 2 листопада, обсяг ОВДП, які знаходилися в обороті, за сумою основного боргу становить 186,96 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 95,401 млрд грн, у власності банків - 75,31 млрд грн, нерезидентів - 6,036 млрд грн.