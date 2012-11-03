Банкіри вважають, що «вільного плавання» на валютному ринку не буде

Фахівці переконані в тому, що «вільного плавання» на валютному ринку в найближчій перспективі не буде, проте 10-процентний «коридор» коливання курсу міг би надати позитивного ефекту для економіки.

Серед опитаних ZN.UA експертів найбільш песимістичний курсовий прогноз за підсумками року - це 8,8-9 грн/дол. А найвірогіднішим сценарієм називають діапазон 8,3-8,5 грн/дол.

Керівник аналітичного відділу «Арт-капітал» Ігор Путілін вважає, що регулятор стежитиме за тим, аби діапазон курсових коливань не перевищував плюс-мінус 5%.

Експерти відзначають, що базовим ризиком гнучкішої курсової політики НБУ є «одностороння» гнучкість, тобто рухи курсу гривні вниз.

Як відзначає казначей банку «Фінанси і кредит» Олександр Александров, це може підвищити попит на валюту і вартість гривневого ресурсу на ринку, плюс як результат - обмежити кредитування реального сектору.

Крім того, переведення вкладів фізосіб у валюту додатково збільшило б коротку позицію банків (перевищення валютних пасивів над валютними активами), а це вже додаткові фінансові ризики для банків.

Як не раз відзначали банкіри, нинішні регламенти розрахунків валютної позиції спонукають банки формувати резерви під валютні кредити у гривні. Через це ослаблення гривні навіть на декілька копійок може завдати учасникові ринку мільйонних збитків.

У цьому контексті начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро Сологуб звертає увагу на те, що за останні півроку банки в декілька разів зменшили розмір короткої валютної позиції завдяки придбанню індексованих облігацій (весною НБУ дозволив враховувати їх у резервах), списанню проблемних кредитів у валюті тощо.

На думку експерта, якщо НБУ поступово змінюватиме курс гривні, це «також створить для банків запас часу для того, аби остаточно вирішити цю проблему (короткої позиції)».

«Найбільш позитивним ефектом переходу до гнучкішого курсоутворення стане поліпшення ситуації з ліквідністю, поступова дедоларизація, у рамках якої поступово збільшуватиметься частка кредитів і депозитів у національній валюті», - відзначив начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль».

Як спрогнозував на умовах анонімності один з авторитетних вітчизняних банкірів, сприяти зниженню ставок на ресурсному ринку на 4-6% уже в короткостроковій перспективі могла б офіційна інформація регулятора про 10-відсотковий «коридор» коливання курсу (на 5% убік як зменшення, так і збільшення).

«Значніше зниження курсу призведе до паніки і неконтрольованої девальвації. Але починати “плавання“ необхідно одразу з 10%. Хоча цей шлях і непопулярний, але його треба пройти. Без цього всі сидітимуть у валюті і чекатимуть девальвації. А без кредитування економіки банківська система не виживе. На „чайниках і мікроволновках“ ми далеко не заїдемо. Споживчі кредити - це питання одного-двух років. А далі? Що раніше НБУ і Мінфін до цього прийдуть, тим здоровішою буде економіка через два-три роки», - сказав співрозмовник видання.

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