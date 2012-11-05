Систему захисту прав споживачів на ринках фінпослуг реформують

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду 31 жовтня 2012 року.

Стратегія розроблена Робочою групою з питань підготовки пропозицій щодо напрямів та змісту реформи у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та підвищення рівня фінансової обізнаності населення України, що була створена за ініціативою 19 громадських об’єднань та професійних асоціацій фінансових установ.

Стратегією пропонується включити норми щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг як невід’ємну частину до законодавчої та нормативної бази регулювання ринків фінансових послуг, підвищити рівень інформаційної прозорості та вимог щодо розкриття інформації на ринках фінансових послуг, створити ефективний та доступний механізм врегулювання спорів між постачальниками та споживачами фінасових послуг щодо захисту прав останніх, розширити доступ споживачів до фінансових послуг через забезпечення можливості вільного вибору тощо.

Прийняття Стратегії забезпечить реалізацію комплексу заходів, які приведуть до підвищення добробуту громадян за рахунок повноцінного, свідомого та обачливого використання можливостей, що пропонуються ринками фінансових послуг, знизити соціальне навантаження на державні фінанси в частині охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, а також сприятиме ліквідації проявів недобросовісної поведінки на ринках фінансових послуг в Україні щодо споживачів – фізичних осіб.