У Греції стартував тиждень страйків. Першими страйкують працівники афінського метро

Працівники афінського метро і приміської електрички проводять у понеділок 24-годинний страйк, повідомили профспілки.

Метро вже страйкувало минулої п'ятниці, 2 листопада, викликавши пробки в місті. Протести відкривають страйковий тиждень: на 6-7 листопада заплановано дводобовий загальний страйк профспілок державного і приватного секторів. Серед тих профспілок, які обіцяють страйкувати - моряки, лікарі, працівники швидкої допомоги, а також енергетики державної електричної компанії, які загрожують віяловими відключеннями електрики.

Грецький уряд сподівається ухвалити найближчими днями кризовий бюджет на 2013 рік і нову кредитну угоду з ЄС і МВФ, яка передбачає 13,5-мільярдні скорочення витрат замість 31,5-мільярдного транша кредитів, передає РИА "Новости".