На цьому тижні долар може посилити свої позиції - експерт

На валютних торгах протягом поточного тижня (5-9 листопада) на тлі зростання оптимізму щодо США долар може значно посилити свої позиції, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, у разі подолання позначки 1,28 метою руху стане 1,2550. Пара EUR/USD за останні півтора місяці котирувалася близько 1,28-1,32.

Британський фунт почувається непогано, проігнорувавши негативні дані Індексу менеджерів із закупівель у промисловості, але аналогічний звіт у сфері послуг може мати на котирування «британця» набагато більший вплив. На цей сектор припадає близько 80% ВВП Великобританії. Відповідно, рішення Банку Англії щодо подальшої долі програми кількісного пом'якшення, після хороших даних щодо ВВП за третій квартал, може багато в чому визначатися і цим релізом. З точки зору технічного аналізу пари GBP/USD для збереження зарядженості вгору дуже важливо утримувати підтримку 1,60. У разі її подолання можливе зниження до позначки 1,5950. Подолання опору 1,6175 відкриє дорогу до рівня 1,6250.

Основною подією тижня, здатною вплинути на позиції долара на валютному ринку, стануть президентські вибори в США. Ймовірно, інвестори не акцентують свою увагу на тому, хто виявиться переможцем, але фондові майданчики можуть відзначитися досить масштабними рухами, що матиме вплив і на тренди «американця».