Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями вище 8,20 грн/дол.

У понеділок, 5 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,2070/8,2320 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2586/91, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4910/10,5246. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2778/80 (п'ятниця – 1,2897/99).

У п'ятницю, 2 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.