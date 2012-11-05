Середньозважений курс на міжбанку в п'ятницю становив 8,1045 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю, 2 листопада, зміцнився до 8,1045 грн/дол. у порівнянні з 8,1051 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,156 млрд дол. (в еквіваленті), що на 801,3 млн дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 983,8 млн дол.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 2 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1890/8,1930, до 12:00 ціни зросли - 8,1950/8,1995. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1970/8,2050 грн/дол.

Ринок рубля відкрився котируваннями 0,2608/12, до 12:00 ціни піднялися 0,2615/19. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2616/20. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3300 (-0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2850/1,2950. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5580/10,5650, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5505/10,5605. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH знизилися 10,5475/10,5620.