Податкова в січні-жовтні збільшила перерахування до бюджету на 21 млрд грн

Державна податкова служба України протягом січня-жовтні 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж торік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, Державна казна отримала 164,1 млрд грн, місцеві бюджети - 70,4 млрд грн. Надходження до державного бюджету зросли на 10,4 млрд грн, до місцевих бюджетів - на 10,5 млрд грн.

Як повідомляють у ДПСУ, бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 100,3% і становить 156,2 млрд грн. Додатково отримано 510,8 млн гривень. Повною мірою виконано завдання з податку на прибуток, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, із транзитного транспортування трубопроводами, із частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету, зі збору за спеціальне використання лісових ресурсів та води, платежів за користування надрами і т.і.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року ДПСУ перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд грн, що на 17,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

1 листопада 2012 Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Закон прийнято з метою врегулювання окремих питань формування та виконання державного та місцевих бюджетів, поліпшення управління бюджетними коштами, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, а також досягнення узгодження норм Бюджетного кодексу з іншими законодавчими актами України. Крім того, закон містить положення щодо узгодження Бюджетного кодексу з податковим та іншими законодавчими актами, зокрема, щодо уточнення назв і видів доходів, приведення їх переліку у відповідність до бюджетної класифікації; доповнення переліку пільгових категорій, яким надаються пільги за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту, дитячими будинками сімейного типу і прийомними сім'ями; надання фінансової підтримки громадським об'єднанням.