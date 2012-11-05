Податкова та митниця спільно контролюватимуть імпорт

Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби при здійсненні контролю над імпортними операціями. Документ опубліковано на офіційному сайті Мінфіну.

Згідно з проектом наказу, Державній податковій службі та Державній митній службі пропонується в місячний термін розробити протокол обміну інформацією про імпортні операції, а також розробити систему оцінки ризиків при здійсненні імпортних операцій з можливістю ініціювати запити про підтвердження або спростування сумнівних даних і подальшою координацією спільних дій.

Обмін інформацією, як передбачається в проекті наказу Мінфіну, здійснюється на рівні Головного управління податкової міліції та митним органом, до компетенції якого входить контроль, координація й напрямок діяльності митних органів у сфері боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил.

Крім обміну загальною інформацією й оцінками ризиків, передбачається також спільне проведення митних оглядів, оглядів територій і приміщень складів тимчасового зберігання, направлення спільних запитів до компетентних органів інших держав, де зареєстровані відправники вантажів або здійснювалося митне оформлення товарів. Відповідальними за впровадження й використання пропонованої Мінфіном схеми спільної роботи призначено голів регіональних управлінь податкової міліції та керівників митних органів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Державні податкова та митна служби підписали угоду про інформаційне співробітництво для посилення боротьби з ухиленням від оподаткування підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). За словами голови ДПСУ Олександра Клименка, реалізація угоди дозволить лише цього року збільшити надходження від податкової служби на 1 млрд грн.