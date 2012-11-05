Мінфін пропонує податковій та митниці спільно контролювати імпорт

Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби та Державної митної служби під час здійснення контролю над імпортними операціями. Документ опублікований на офіційному сайті Мінфіну.

Згідно з проектом наказу, Державній податковій службі та Держмитслужбі пропонується у місячний термін розробити протокол обміну інформацією про імпортні операції, а також розробити систему оцінки ризиків під час здійснення імпортних операцій з можливістю ініціювати запити про підтвердження або спростування сумнівних даних і подальшою координацією спільних дій.

Обмін інформацією, як передбачається в проекті наказу Мінфіну, здійснюється на рівні Головного управління податкової міліції та митним органом, в компетенцію якого входить контроль, координація і напрям діяльності митних органів у сфері боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

Крім обміну загальною інформацією та оцінками ризиків, передбачається також спільне проведення митних оглядів, оглядів територій та приміщень складів тимчасового зберігання, направлення спільних запитів до компетентних органів інших держав, де зареєстровані відправники вантажів або здійснювалося митне оформлення товарів. Відповідальними за впровадження і використання пропонованої Мінфіном схеми спільної роботи призначені голови регіональних управлінь податкової міліції та керівники митних органів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Державні податкова і митна служби підписали угоду про інформаційне співробітництво для посилення боротьби з ухиленням від оподаткування підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). За словами глави ДПСУ Олександра Клименка, реалізація угоди дозволить тільки в поточному році збільшити надходження від податкової служби на 1 млрд грн.