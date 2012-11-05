Надходження до держбюджету за 10 місяців становили 73% від річного плану

Надходження до Державного бюджету України за підсумками січня-жовтня становили 273,4 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що становить 73% від планового показника в 373,960 млрд грн на весь 2012 рік. Це видно з даних, оприлюднених на сайті Державної казначейської служби України.

Доходи загального фонду держбюджету за десять місяців п.р. становили 230,6 млрд грн, що становить 71,6% від запланованого на 2012 рік показника в 322,227 млрд грн.

За інформацією Держказначейства, доходи держбюджету, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 8,5%, зокрема доходи загального фонду - на 8,9%.

До спеціального фонду державного бюджету України за січень-жовтень 2012 надійшло 42,8 млрд грн (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету) при річному плані 51,733 млрд грн.

За десять місяці 2012 року відшкодовано ПДВ на суму 39,6 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - 19,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати - 405,928 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 352,824 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,130 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.