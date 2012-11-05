Надходження до держбюджету поки що становлять 73% від плану на рік

Надходження до Державного бюджету України за підсумками січня-жовтня становили 273,4 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що становить 73% від планового показника в 373,960 млрд грн на весь 2012 рік. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Державної казначейської служби України.

Доходи загального фонду держбюджету за десять місяців ц.р. становили 230,6 млрд грн, що становить 71,6% від запланованого на 2012 рік показника в 322,227 млрд грн.

За інформацією Держказначейства, доходи держбюджету, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 8,5%, у т.ч. доходи загального фонду - на 8,9%.

До спеціального фонду державного бюджету України за січень-жовтень 2012 року надійшло 42,8 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету) при річному плані 51,733 млрд грн.

За десять місяців 2012 року відшкодовано ПДВ на суму 39,6 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - 19,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати - 405,928 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 352,824 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,130 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.