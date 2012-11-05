Єфремов: Кабмін 8 листопада може представити доопрацьований проект бюджету-2013

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що Кабінет міністрів 8 листопада представить у парламенті доопрацьований проект державного бюджету на 2013 рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

Він зазначив, що сьогодні спілкувався із першим віце-прем'єр-міністром України Валерієм Хорошковським, який повідомив, що Кабмін уже закінчує роботу над держбюджетом і планує цієї середи затвердити його на своєму засіданні.

«Якщо уряд у середу передасть теоретично до Верховної Ради бюджет, то ми можемо його представити у Верховній Раді в четвер», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.