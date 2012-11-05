Міжбанк понеділка: торги закрилися зниженням котирувань

У понеділок, 5 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2070/8,2320, на 12:00 ціни впали - 8,1970/8,2020. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,1900/8,1990 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2586/91, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2588/92. До закриття торгів ціни знизилися - 0,2587/91. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3300 (-0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2770/1,2840.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4910/10,5246, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4875/10,4980. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4665/10,4820.

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