Лише третина українців регулярно робить заощадження - НАБУ

Лише третина українців намагається регулярно відкладати певну суму грошей, при цьому 41% громадян, що роблять заощадження, вкрай незадоволені сумою коштів, яку їм вдається відкласти, з них 64% відкладають менше 550 гривень на місяць, і тільки 5% - понад 1 100 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з посиланням на дослідження «Ставлення до заощаджень» («The savings behavior: country overview»), яке проводилося протягом серпня-вересня 2012 року за підтримки Erste Group. У його рамках було опитано 500 респондентів у віці від 15 років в українських містах з населенням понад 100 тисяч жителів.

Згідно з наданою інформацією, в середньому українець, який піклується про своє фінансове майбутнє, щомісяця відкладає 488 гривень.

Наші співвітчизники традиційно віддають перевагу готівці «під матрацом». Таких 51%.

Популярність банківських продуктів розподілилася так: 27% опитаних зберігають свої кошти на карткових рахунках, 17% - на депозитах і тільки 7% - на поточних рахунках.

За даними Національного банку України, обсяг депозитів громадян України з початку року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і станом на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість банківських заощаджень розміщені на депозитних рахунках строком від 1 до 2 років - 36,95%, на термін до 1 року припадає 33,72%, на депозитах «на вимогу» - 22,34%, на рахунках строком більше 2 років - 6,98%.

Цікаво, що 67% українців відкладають кошти на чорний день. 45% таким чином намагаються накопичити гроші на дорогі покупки або ремонт, 30% - на відпочинок, 22% - для майбутніх покупок, на які їм поки не вистачає коштів, 20% таким чином піклуються про пенсійне забезпечення, і тільки 8% заощаджують для інвестування у власний бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня за ініціативою Незалежної асоціації банків України та німецького банку розвитку KfW та за підтримки НБУ в Україні стартував Всесвітній день заощаджень, до якого приєдналися вже близько 20 банківських установ - членів НАБУ.