Українці продовжують віддавати перевагу готівці «під матрацем»

Лише третина українців прагне регулярно відкладати певну суму грошей, при цьому 41% громадян, які роблять заощадження, вкрай незадоволено сумою коштів, яку їм вдається відкласти, з них 64% відкладають менш як 550 гривень на місяць, і лише 5% - понад 1 100 гривень.

Про це йдеться у повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з посиланням на дослідження «Ставлення до заощаджень» («The savings behavior: country overview»), яке проводилося протягом серпня-вересня 2012 року за підтримки Erste Group. У його рамках було опитано 500 респондентів віком від 15 років в українських містах з населенням понад 100 тисяч жителів.

Згідно з наданою інформацією, у середньому українець, який піклується про своє фінансове майбутнє, щомісяця відкладає 488 гривень.

Популярність банківських продуктів розподілилася таким чином: 27% опитаних зберігають свої кошти на карткових рахунках, 17% - на депозитах і лише 7% - на поточних рахунках.

За даними Національного банку України, обсяг депозитів громадян України з початку року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і станом на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість банківських заощаджень розміщені на депозитних рахунках терміном від 1 до 2 років - 36,95%, на термін до 1 року припадає 33,72%, на депозити «на вимогу» - 22,34%, на рахунках терміном понад 2 роки – 6,98%.

Цікаво, що 67% українців відкладають кошти на чорний день. 45% таким чином намагаються накопичити гроші на дорогі товари або ремонт, 30% - на відпочинок, 22% - на майбутні покупки, на які їм поки не вистачає коштів, 20% таким чином піклуються про пенсійне забезпечення, і лише 8% економлять для інвестування у власний бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня за ініціативи Незалежної асоціації банків України і німецького банку розвитку KFW і за підтримки НБУ в Україні стартував Всесвітній день заощаджень, до якого приєдналися вже близько 20 банківських установ – членів НАБУ.