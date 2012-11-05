Італія залишиться у стадії рецесії і в 2013 році

ВВП Італії скоротиться за підсумками поточного року на 2,3%, а в 2013 році скоротиться ще на 0,5%, незважаючи на ослаблення негативних імпульсів і помірне відновлення економічної активності у другому півріччі 2012 року, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Національний інститут статистики Італії (Istat).

Згідно зі статистичними даними, падіння ВВП, яке почалося в третьому кварталі 2011 року, продовжиться аж до другого кварталу 2013 року.

"Тривалість нинішньої кризи, таким чином, перевищить тривалість криз 2008-2009 роки (п'ять триместрів) і 1992-1993 років (шість триместрів)", - говориться в доповіді "Перспективи італійської економіки у 2012-2013 роках".

Крім того, за прогнозом Istat, на Апеннінах надалі зростатиме число безробітних, яке до кінця цього року становитиме 10,6% від загального числа працездатного населення і збільшиться до 11,4% в 2013 році.

Італія вступила у стадію технічної рецесії в лютому 2012 року після того, як протягом двох кварталів продемонструвала від'ємний приріст економіки, що і є основним показником вступу у цю стадію.