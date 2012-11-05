НКЦПФР внесла зміни до операцій ІСІ зі стресовими активами банків

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до документів, що регулюють операції інститутів спільного інвестування (ІСІ) зі стресовими активами банків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, на останньому засіданні регулятора, що відбулося 30 жовтня ц.р., члени комісії схвалили доопрацьований проект рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

За словами директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксани Симоненко, даними змінами вносяться корективи у кілька нормативних актів НКЦПФР, що дозволить компаніям з управління активами здійснювати операції зі стресовими активами банків за рахунок коштів спільного інвестування. Основною новацією, яка впроваджується допрацьованим проектом регуляторного акту, є можливість залучення прав вимоги за кредитними договорами як корпоративним, так і пайовим інвестиційним фондам.

Крім того, дані зміни в регуляторні документи покликані, зокрема, виключити безумовне списання заборгованості за залученими до складу активів фондів борговими зобов'язаннями у формі прав вимоги. Відповідно до внесених змін, переоцінка вартості права вимоги за кредитними договорами у складі активів венчурного ІСІ здійснюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють порядок оцінки активів інститутів спільного інвестування.

Вже найближчим часом дане рішення буде оприлюднене на офіційному сайті регулятора, а також направлене до профільних відомств для узгодження.