Австралійський суд визнав провину S&P в обмані інвесторів перед кризою

Федеральний суд Австралії визнав провину рейтингового агентства Standard & Poor's в обмані і введенні в оману інвесторів у 2006 році. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на рішення інстанції.

У жовтні минулого року дванадцять австралійських міст (ще один муніципалітет веде позов самостійно) подали до суду на S&P, стверджуючи, що агентство обдурило їх, надавши найвищий рейтинг "ААА" цінним паперам Constant Proportion Debt Obligation (CPDO), купленим у 2006 році.

Аналітики S&P запевняли, що ризик дефолту по цих облігаціях становить менше відсотка, однак через кілька місяців папери знецінилися на 90 відсотків, а влада втратила на своїх вкладеннях 16,6 мільйона доларів.

Суд визнав, що виставляння найвищого рейтингу облігаціям було оманливим. Суддя Джейн Джегот (Jayne Jagot) вирішила, що нідерландський банк ABN Amro, який організував випуск CPDO, був зацікавлений у такому рішенні S&P. Суд постановив, що загальний збиток австралійських міст від дій організаторів випуску облігацій та кредитного агентства становить понад 31 мільйона доларів. S&P заперечує свою провину; агентство пообіцяло оскаржити рішення.

Постанова австралійського суду стала першим визнанням провини рейтингового агентства в навмисно оманному виставленні надто високого рейтингу. Як зазначає The Financial Times, це стане відправною точкою для аналогічних судів у Європі і, зокрема, у Великобританії.

Дії агентств, які могли завищувати рейтинги цінних паперів, як передбачається, стали однією з причин фінансової кризи 2008 року, коли багато випусків облігацій з рейтингами "ААА" знецінилися в короткі терміни. У підсумку багато інвесторів втратили свої вкладення і збанкрутували.