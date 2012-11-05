Курс євро впав до двомісячного мінімуму

Падіння обмінного курсу євро щодо провідних світових валют майже до 2-місячного мінімуму відбулося сьогодні на фінансових ринках, повідомляє ІТАР-ТАСС. Згідно з повідомленням, за один євро в ЄС давали 1,281 долара.

Тим самим за сьогоднішню неповну торговельну сесію єдина європейська валюта втратила 0,42% вартості порівняно з американською.

"Зона євро ЄС залишається найбільш вразливим сектором світового фінансового ринку і перша випробовує на собі негативні наслідки нинішнього сплеску напруженості у світовій економіці, викликаного невизначеністю результатів призначених на найближчий вівторок президентських виборів в США, а також майбутньої передачею влади в Китаї, - зазначив один з представників лондонського Сіті. - На нинішнє падіння курсу євро вплинули і специфічні проблеми, пов'язані з єврозоною. Так, на поточному тижні парламент Греції голосує за новим пакету заходів жорсткої економії, а міністри фінансів єврозони приступили до переговорів за розміром бюджету ЄС на майбутнє семиріччя ".

"Криза єврозони знову повернувся в світову порядку денного", - зауважив співрозмовник кореспондента ІТАР-ТАСС.