Псевдочорнобильці отримали з держбюджету понад 63 млн грн

Фахівці Державної фінансової інспекції України провели ревізії в Пенсійному фонді України, в результаті яких з'ясувалося, що більше 63 млн грн пенсій та доплат до пенсій було виплачено людям, чий статус чорнобильців не підтверджений.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням, перевірки проводилися на підставі звернення Пенсійного фонду України, відповідно до звітності якого на 01.01.2012 загальна кількість постраждалих від Чорнобильської катастрофи становила 866 тис. осіб. Фахівці Держфінінспекції проконтролювали 98,3% від загальної кількості пенсійних справ «чорнобильців». У 1575 випадках статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи не був підтверджений. Найпоширенішими порушеннями є невідповідність медичної документації, використання рішень судів, що базуються на непідтвердженій інформації, надання статусу постраждалих громадянам, які фактично перебували за межами зони відчуження або взагалі за межами України.

Інформація про виявлені порушення направлена ​​до правоохоронних органів, порушено 161 кримінальну справу, 507 громадян позбавлені статусу чорнобильця на підставі рішень комісій зі спірних питань визначення статусу потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС при Міністерстві соціальної політики України, а також при місцевих облдержадміністраціях.

Як повідомляв УНІАН, президент ВГО «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв стверджував, що у 30% інвалідів-«чорнобильців» відсутні документи, що дають право на отримання «чорнобильської» пенсії. Водночас за останні роки в Україні з'явилося близько 4 тис. нових учасників ліквідації аварії, в основному в Київській області, що дає підстави говорити про зловживання. При цьому віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко заявляв, що категорія інвалідів-чорнобильців в Україні по соціальній лінії забезпечена порівняно добре.

У листопаді 2011 року «чорнобильці» провели акцію протесту біля будівлі уряду, вимагаю передбачити в держбюджеті на 2012 рік кошти на їх пенсії в повному обсязі, а також виконати рішення судів щодо законних виплат. В результаті Кабмін прийняв постанову «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (№ 1210 від 23 листопада 2011 року), згідно з якою середній розмір пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становив: для інвалідів I групи - 5439,52 грн, II групи - 5128,73 грн, III групи - 3941,53 грн. Гарантовані мінімуми виплат для інвалідів-ліквідаторів склали: для інвалідів I групи - 2399,7 грн, II групи - 2147,1 грн, III групи - 1894,50 грн.