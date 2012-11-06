Греція має намір скоротити витрати на 13,5 млрд євро в обмін на нові кредити

Уряд Греції вніс до парламенту законопроект, що передбачає скорочення витрат на 13,5 млрд євро в обмін на нові кредити Євросоюзу та МВФ.

Законопроект передбачає подальше урізання зарплат і пенсій, підвищення податків, скасування низки прав працівників. Тільки в 2013 році планується скоротити витрати на 9,2 млрд євро.

Кредитори заявляють, що без прийняття цих заходів Греція не отримає черговий транш кредитів обсягом у 31,5 млрд євро, необхідний країні для порятунку від дефолту і можливого переходу на національну валюту.

Голосування по законопроекту відбудеться в середу, 7 листопада. Тим часом, на 6-7 листопада в країні призначено загальний 48-годинний страйк.

Раніше в понеділок канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що, на її думку, криза в єврозоні триватиме ще щонайменше п'ять років. До того ж вона наголосила, що необхідно проявити твердість. Як вважають експерти, йшлося про жорстокіше ставлення до найбільш проблемних країн Європи, зокрема Греції, передає "Газета.Ru".