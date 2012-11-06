Азаров обіцяє 20 листопада внести до ВР "другий варіант" держбюджету-2013

Кабінет Міністрів України має намір 20 листопада внести до Верховної Ради проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Зараз уряд працює над другим варіантом бюджету, який 20 числа, тобто, вже через два тижні подадуть до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що уряд розраховує на прийняття бюджету 2013 до кінця листопада.

«Ми розраховуємо на те, що до кінця листопада Верховна Рада затвердить бюджет, він буде підписаний Президентом, і до нового року країна без будь-яких затримок, як іноді бувало, увійде з новим бюджетом», - сказав М.Азаров.

До того ж, відповідаючи на запитання УНІАН, М.Азаров повідомив, що показники бюджету, зокрема макропоказники економічного розвитку на 2013 рік, продовжують узгоджуватися з Міжнародним валютним фондом.

«Зараз ведеться робота над коригуванням як макроекономічних показників бюджету, так і власне бюджету... Що стосується Міжнародного валютного фонду, то не слід думати, що наші контакти з МВФ відбуваються тільки тоді, коли місія приїжджає. По-перше, у Києві працює постійна місія МВФ, і наші економічні відомства постійно підтримують контакти. Місія МВФ в курсі всього того, що робиться з бюджетом, і, ясна річ, є розуміння і є розбіжності у певних моментах. І наше завдання завжди полягає в тому, щоб знайти порозуміння, знайти компроміси і зіткнення. Така робота зараз ведеться. І зрештою і МВФ, і Україна зацікавлені в тому, щоб країна мала бюджет стабілізації», - сказав М.Азаров.

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