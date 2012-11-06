Бюджет-2013 розписано на чинній ринковій ціні газу

Уряд України закладає у проекті державного бюджету на 2013 рік чинну ринкову вартість газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок, 6 листопада, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Ми, природно, закладаємо ту ціну, яка зараз існує на ринку, і ми не маємо права закладати нереальні ціни. Бюджет має бути реальним, насамперед, це найголовніше», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: у першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, в третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.