Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань

У вівторок, 6 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1890/8,1990 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2595/0,2600, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4645/10,4790. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,2782/84 (понеділок – 1,2778/80).

У понеділок, 5 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9930/8,0500.