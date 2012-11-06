На валютному ринку у вівторок тиск на пару EUR/USD продовжиться - експерт

На валютному ринку у вівторок, 6 листопада, тиск на пару EUR/USD може продовжитися, метою стане рівень 1,27 після прориву проміжної підтримки 1,2740, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, це спричинено тим, що сьогодні ринок буде стежити за першими результатами виборів у США. З огляду на те, що шанси у обох кандидатів залишаються практично рівними, різноспрямовані коливання основних валютних пар забезпечені. У разі, якщо переможе Ромні, фондові ринки підуть вгору, а за ними і ризиковані активи, тобто, USD виросте проти JPY, але впаде проти GBP і EUR. Однак після урагану "Сенді" шансів на перемогу Обами стало дещо більше, адже поточний президент обіцяє допомогу, а Ромні вважає, що потерпілі повинні самі вирішувати свої проблеми. Разом зі слабким PMI з єврозони це і чинитиме тиск на пару EUR/USD.

Щодо GBP ситуація складається не найкраща. Якщо вересневі дані викликали вибух оптимізму, то жовтень починає розфарбовувати економічну картину в похмурі тони. Після слабкого PMI в обробній промисловості (з 48,1 до 47,5) різке зниження індексу в сфері послуг свідчить про ймовірність того, що 4 квартал знову принесе розчарування.

Пара GBP/USD буде залишатися під тиском у найближчі два дні з метою 1,5930 після прориву 1,5970.