Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету-2012 на 7,7 млрд грн

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити дефіцит держбюджету на 2012 рік на 7,678 млрд грн – до 38,807 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Про це йдеться в законопроекті №11396, внесеному Кабміном на розгляд Верховній Раді.

Згідно з документом, джерелом фінансування збільшення дефіциту пропонується визначити внутрішні запозичення, загальна сума яких збільшиться до 69,63 млрд грн.

Також у документі пояснюється, що 7,68 млрд грн необхідно для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення за 2011-2012 роки, тому що виділених для цього в держбюджеті-2012 коштів недостатньо.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився втричі - до 24,381 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.