Міжбанк оновив рекорд денного обсягу торгів

Рекорд денного обсягу купівлі-продажу валюти на міжбанківському валютному ринку було оновлено на останній сесії, 5 листопада, на рівні в еквіваленті 2,674 млрд дол. (попередній максимум було встановлено 25 жовтня п.р. - 2,407 млрд дол.).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

На останніх торгах обсяг продажу долара становив 2,359 млрд дол., а середньозважений курс гривні зміцнився до 8,0914 грн/дол. порівняно з 8,1045 грн/дол. за попередній банківський день.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2070/8,2320, на 12:00 ціни впали - 8,1970/8,2020. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,1900/8,1990 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2586/0,2591, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2588/0,2592. На час закриття торгів ціни знизилися - 0,2587/0,2591. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3300 (-0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2770/1,2840.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4910/10,5246, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4875/10,4980. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,4665/10,4820.