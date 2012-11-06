Інфляція в Україні в жовтні становила 0%

В Україні в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, з початку 2012 р. (жовтень 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,3%.

У жовтні 2011 року проти вересня 2011 інфляція також становила 0%, до того ж до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 5,4%, у жовтні 2011 року проти грудня 2010 року зростання цін становило 4,2%.

Згідно з повідомленням, у жовтні проти вересня 2012 найбільше подорожчали яйця - на 4,4% (проти жовтня 2011 року - зниження цін на 7,1%), молоко - на 0,8% (зниження на 4,2%), сир - на 0,6% (зниження на 1,3%).

Зниження цін зафіксовано здебільшого на овочі - на 5,1% (зниження на 24,7%), фрукти - на 2,3% (зниження на 20%), послуги залізничного транспорту - на 2,5% (зростання на 0, 5%).

У решті позицій у жовтні проти вересня зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2012 року в порівнянні з серпня 2012 року зафіксована інфляція 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися, у вересні 2012 року проти грудня 2011 року - дефляція 0,3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.